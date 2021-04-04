Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

17. dakikada sağ kanattan Kadzior'un kullandığı serbest atışta ceza alanı içerisinde topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

27. dakikada Kadzior ceza sahası sol çaprazından direk dibine doğru vuruş yaptı ancak kaleci Nordfelt topu rahat bir şekilde kontrol etti.

38. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Davidson'un şutu kaleciden sekerek ceza alanı solundaki Berkan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1