Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ev sahibi ekip rakibine 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'nin gollerini 6. dakikada Johansson ve 82'de Bogdan Stancu kaydetti. Akdeniz temsilcisinin tek golü ise 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 30'a yükseltti. Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada gelişen Sefa, topu ceza sahasının sağındaki Johansson aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
17. dakikada sağ kanattan Kadzior'un kullandığı serbest atışta ceza alanı içerisinde topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.
27. dakikada Kadzior ceza sahası sol çaprazından direk dibine doğru vuruş yaptı ancak kaleci Nordfelt topu rahat bir şekilde kontrol etti.
38. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Davidson'un şutu kaleciden sekerek ceza alanı solundaki Berkan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Kadzior'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
55. dakikada sağ kanattan Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Halil İbrahim topu, Lima'ya aktardı. Pozisyonun devamında kaleci Marafona izin vermedi.
80. dakikada ceza sahasına sokulan Tayfur'un sert şutu kaleci Nordfeldt'ta kaldı.
82. dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan Candeias ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
Karşılaşmada başka gol olmayınca Ankara ekibi 3 puanı alarak yükselişini sürdürdü.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Şansalan x, Süleyman Özay x, Yusuf Bozdoğan x
Alanyaspor: Marafona xxx, Tayfur Bingöl xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Juanfran xxx, Manolis Siopis xxx (Efkan Bekiroğlu dk. 86 ?), Davidson xx, Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu xx, Salih Uçan xxx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, El Mami Tetah
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xxx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Diego Angelo dk. 77 ?), Arda Kızıldağ xx, Mattias Johansson xx, Daniel Candeias xxx (Ömürcan Artan dk. 90+3 ?), Piris da Motta xx, Soner Dikmen xx, Murat Yıldırım xx (Lucas Mugni dk. 77 x), Sefa Yılmaz xxx (Srdjan Spiridonovic dk. 77 x), Sandro Lima xx (Bogdan Stancu dk. 69 xx)
Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Mattias Johansson (dk. 8), Bogdan Stancu (dk. 82) (Gençlerbirliği), Berkan (dk. 38) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Arda, Sandro Lima (Gençlerbirliği), Manolis Siopis (Alanyaspor)