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TFF 1. Lig ekibi Eksişehirspor 9 gollü karşılaşma sonrası küme düştü

Son dakika spor haberleri... TTFF 1.Lig'in 28. hafta karşılaşmasında deplasman rakibi 'ya 6-3 mağlup olan Eskşehirspor ligin bitimine 6 hafta kala küme düştü.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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TFF 1. Lig ekibi Eksişehirspor 9 gollü karşılaşma sonrası küme düştü

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin bitmesine 6 hafta kala küme düştü. Altınordu maçında 6-3'lük mağlubiyet alan Eskişehirspor, uzun süredir maddi imkansızlıklarla mücadele ediyordu.

Eskişehirspor son olarak 2005-2006 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmişti.

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