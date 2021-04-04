TFF 1. Lig ekibi Eksişehirspor 9 gollü karşılaşma sonrası küme düştü
Son dakika spor haberleri... TTFF 1.Lig'in 28. hafta karşılaşmasında deplasman rakibi Altınordu'ya 6-3 mağlup olan Eskşehirspor ligin bitimine 6 hafta kala küme düştü.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin bitmesine 6 hafta kala küme düştü. Altınordu maçında 6-3'lük mağlubiyet alan Eskişehirspor, uzun süredir maddi imkansızlıklarla mücadele ediyordu.
Eskişehirspor son olarak 2005-2006 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmişti.