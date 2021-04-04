Premier Lig'de dev maç: Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Arsenal'ı 3-0 mağlup etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda Diogo Jota ile 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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Ligin 30. haftasında son şampiyon Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.
Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda Diogo Jota ile 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 49'a çıkaran Liverpool 5. sıraya yükselirken, 42 puanlı Arsenal 9. sırada kaldı.