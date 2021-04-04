04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Premier Lig'de dev maç: Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'de dev maç: Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

'de , deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda ile 68. dakikada 'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Premier Lig'de dev maç: Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Ligin 30. haftasında son şampiyon , 'nda 'a konuk oldu.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda ile 68. dakikada 'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 49'a çıkaran Liverpool 5. sıraya yükselirken, 42 puanlı Arsenal 9. sırada kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA