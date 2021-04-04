Leicester City Teknik Direktörü Rodgers duyurdu! Çağlar Söyüncü Kovid-19'a yakalandı

Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.