04 Nisan 2021, Pazar
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Leicester City Teknik Direktörü Rodgers duyurdu! Çağlar Söyüncü Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi 'nin teknik direktörü , milli futbolcu 'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Leicester City Teknik Direktörü Rodgers duyurdu! Çağlar Söyüncü Kovid-19'a yakalandı

Rodgers, 2-0 kaybettikleri maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, 'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.

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