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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber! 6 isim eksik

Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor... Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının kadrosu açıklanırken , , , ve kafilede yer almadı.

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Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber! 6 isim eksik

Milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta 6 oyuncu kafilede yer almadı.



Siyah-beyazlı ekipte , , , , ve kadroda yer almadı.



Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Nkoudou, Larin, Gökhan Töre

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