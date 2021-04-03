Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber! 6 isim eksik
Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor... Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının kadrosu açıklanırken Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz ve Ajdin Hasic kafilede yer almadı.
Milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta 6 oyuncu kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz ve Ajdin Hasic kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
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