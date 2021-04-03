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Fenerbahçe'de Mesut Özil müjdesi! Yıldız oyuncu sahalara geri döndü

'in 32. haftasında 'u ağırlayacak 'de flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşma öncesinde 28. haftada oynanan maçında sakatlanan , sarı-lacivertlilerin antrenmanında yer aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Fenerbahçe'de Mesut Özil müjdesi! Yıldız oyuncu sahalara geri döndü

, 'in 32'nci haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü.

'nde, teknik sorumlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.

Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

MESUT ÖZİL SAHALARA İNDİ

antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, takımdan ayrı düz koşulara başladı. bireysel çalışmalarını sürdürürken, 'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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