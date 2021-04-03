Fenerbahçe'de Mesut Özil müjdesi! Yıldız oyuncu sahalara geri döndü
Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşma öncesinde 28. haftada oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin antrenmanında yer aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.
Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
MESUT ÖZİL SAHALARA İNDİ
Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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