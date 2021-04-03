Beşiktaş haberleri | Larin'e büyük onur! Mart ayının en iyisi seçildi

Beşiktaş'ta bu sezon muhteşem bir çıkış gösteren Cyle Larin, Siyah Beyazlı ekibin yanı sıra Kanada Milli Takımı'nda da şov yapmaya devam ediyor. Kariyerinin en parlak yılını yaşayan 25 yaşındaki forvet, Kanada'da Mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. Kanada'nın Bermuda ve Cayman Adaları ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Cyle Larin, Siyah Beyazlı ekip formasıyla ise Süper Lig'de oynadığı 28 maçta rakip filelere 14 gol bıraktı, 4 asist yaptı.

10 MİLYON EURO!

Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlılar, Larin için 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

TARİHE GEÇTİLER

Kanada, geçtiğimiz günlerde 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde Cayman Adaları'nı 11-0 yenerek tarihinin en farklı skoruna imza attı. ABD'nin Florida eyaletinde oynanan maçta Kanada; Lucas Cavallini (3), Alphonso Davies (2), Mark-Anthony Kaye (2), Cyle Larin, Frank Sturing, David Wotherspoon ve Alistair Johnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.