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CANLI | Kayserispor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu mücadele

Son dakika | CANLI | Kayserispor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma | Süper Lig'de son 2 maçında puan alamayan Göztepe, 32. hafta mücadelesinde bugün Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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CANLI | Kayserispor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu mücadele

Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan müsabakada hakem Burak Şeker görev yapıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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