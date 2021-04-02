Son dakika | Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması! KAP'a bildirildi

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.