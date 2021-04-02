02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika | Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması! KAP'a bildirildi

Son dakika Trabzonspor haberi...Trabzonspor, . Tic. A.Ş. ile yapılan reklam ve sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre Trabzonspor anlaşmadan 1.900.000.-TL+KDV elde edecek.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika | Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması! KAP'a bildirildi

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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