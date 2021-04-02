Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 32. hafta Hatayspor GS maçı muhtemel 11'ler
Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. Milli maç nedeniyle 1 hafta verilen aranın ardından şampiyonluk yarışı yine nefesleri kesecek. Ligin bir önceki haftasında 3 puan kaybeden Galatasaray, Hatayspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Peki, Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Hatayspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alan Galatasaray, Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor. Bir önceki hafta Rizespor'a 4-3 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, milli aranın ardından ligde yeniden çıkış yakalama peşinde. Peki, Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Hatayspor-Galatasaray karşılaşmanın ile ilgili merak edilenler...
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasara karşı karşıya gelecek. Hatayspor - Galatasaray maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
HATAYSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Mohamedi, Soner, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Riberio, Diouf, Akintola, Muhammed Mert, Ahmet Hakan Şahin.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Ömer, Saracchi, Donk, Etebo, Emre Akbaba, Arda, Fernandes, Falcao, Mohamed.
HATAYSPOR CEPHESİ
Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar, topladığı 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Galatasaray'ı evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.
FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.
SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK
Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer alamayacak.
Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
HATAYSPOR İLE 2. RANDEVU
Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
SON 4 MAÇTA 8 PUAN KAYBETTİ
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.
Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.
Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.
Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.