Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 32. hafta Hatayspor GS maçı muhtemel 11'ler

Hatayspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alan Galatasaray, Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor. Bir önceki hafta Rizespor'a 4-3 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, milli aranın ardından ligde yeniden çıkış yakalama peşinde. Peki, Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Hatayspor-Galatasaray karşılaşmanın ile ilgili merak edilenler...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasara karşı karşıya gelecek. Hatayspor - Galatasaray maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.