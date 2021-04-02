02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika | TFF açıkladı! 3 hakem koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... () iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika | TFF açıkladı! 3 hakem koronavirüse yakalandı

TFF tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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