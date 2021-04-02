Son dakika | Hatayspor Galatasaray maçının hakemi değişti! Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek
Son dakika haberi...Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Hatayspor Galatasaray maçının hakemi değişti. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de yarın oyanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.
Süper Lig'de yarın oyanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 32'nci haftasında yarın saat 19.00'da oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakeminin değiştiğini açıkladı. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği kaydedilen maçta Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı bildirildi