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Haberler Spor Haberleri Son dakika | Hatayspor Galatasaray maçının hakemi değişti! Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek

Son dakika | Hatayspor Galatasaray maçının hakemi değişti! Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek

Son dakika haberi...Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan maçının hakemi değişti. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan müsabakada düdük çalacak.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika | Hatayspor Galatasaray maçının hakemi değişti! Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek

Süper Lig'de yarın oyanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 32'nci haftasında yarın saat 19.00'da oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakeminin değiştiğini açıkladı. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği kaydedilen maçta Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı bildirildi

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