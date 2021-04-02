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Son dakika | Trabzonspor'a kötü haber! Afobe Sivasspor maçında oynamayacak

Son dakika haberi... Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle 'de yarın deplasmanda ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika | Trabzonspor'a kötü haber! Afobe Sivasspor maçında oynamayacak

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Afobe'nin 19 yaş altı takımı ile yapılan antrenman maçında sol omuzuna darbe alarak sakatlandığını hatırlattı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır.

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