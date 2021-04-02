Portekiz'den Fenerbahçe'ye süper haber! Marega masadan kalktı
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Yeni sezon öncesi Fenerbahçe’nin en önemli transfer hedefi olan Moussa Marega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mali’li yıldızın Porto ile yaptığını görüşmelerden sonuç alamadığı belirtiliyor. Portekiz basına göre Marega masadan kalktı.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefi olan Moussa Marega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mali'li yıldızın Porto ile yaptığını görüşmelerden sonuç alamadığı belirtiliyor. Portekiz basına göre Marega masadan kalktı.
ARTIK PORTO DEFTERİ KAPANIYOR
Gazeteler ve internet siteleri, Porto ile anlaşamayan golcü futbolcunun artık yeni teklifleri değerlendirdiğini yazdı. Haberlerde, Fenerbahçe'nin en şanslı takım olduğu ifade edildi.
FENER BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Yaklaşık 2 ay önce Marega'nın menajeriyle ilk teması kuran Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeyi çok istiyor. Yönetim, Malili forveti ikna için her türlü fedakarlığı yapacak.
37 MAÇTA 16 GOLE KATKI YAPTI
2016 yılında Maritimo'dan Porto'ya transfer olan 29 yaşındaki Moussa Marega bu sezon tüm kulvarlarda 37 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.