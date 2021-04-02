Portekiz'den Fenerbahçe'ye süper haber! Marega masadan kalktı

FENER BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Yaklaşık 2 ay önce Marega'nın menajeriyle ilk teması kuran Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeyi çok istiyor. Yönetim, Malili forveti ikna için her türlü fedakarlığı yapacak.