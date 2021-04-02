Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Birçok isimle yollar ayrılacak
Fenerbahçe yazın yaprak dönümü yaşayacak. Fenerbahçe'de Haziran ayında beklentileri karşılayamayan bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Samatta, Sosa, Novak, Cisse, Lemos ve Harun'un kalma şansı düşük. Fenerbahçeli kurmaylar sezon sonunda birçok oyuncuyla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Kararların merkezinde takımın teknik patronu Emre Belözoğlu olacak.
Fenerbahçe, sezonun bitimiyle birlikte yeniden yapılanma için operasyon yapacak.
Beklentilerin altında kalan bazı isimlerle yolların ayrılacağı ve bunun kararını da Sportif direktör ve takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun vereceği bildirildi.
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