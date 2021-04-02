02 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Birçok isimle yollar ayrılacak

yazın yaprak dönümü yaşayacak. Fenerbahçe'de Haziran ayında beklentileri karşılayamayan bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. , , , , ve 'un kalma şansı düşük. Fenerbahçeli kurmaylar sezon sonunda birçok oyuncuyla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Kararların merkezinde takımın teknik patronu olacak.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Birçok isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe, sezonun bitimiyle birlikte yeniden yapılanma için operasyon yapacak.

Beklentilerin altında kalan bazı isimlerle yolların ayrılacağı ve bunun kararını da Sportif direktör ve takımın teknik sorumlusu 'nun vereceği bildirildi.

Beklentilerin altında kalan , , , , ve 'un takımda kalma şansı düşük görünüyor. 'ün de futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali var.

Samatta'nın mecburi satın alma parası ödendikten sonra 'e satılma planı var. Sosa'nın da ülkesi 'e dönebileceği ifade ediliyor. Her şey haziranda kesinlik kazanacak.

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