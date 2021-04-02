Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk savaşı büyüyor! Fenerbahçe düelloya davet etti

GALATASARAY CEPHESİ

Yusuf Günay'ın açıklamaları: Son 3 yılda Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı hiç yenilmediği gibi Kadıköy'de üst üste iki maçı kazanmıştır. Bu başarısızlıklarını örtmek için TFF'ye başvuruda bulundular. Bu başvuru haklı ve meşru bir talep değil. Başarılarımız onlarda travma yarattı.