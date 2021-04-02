02 Nisan 2021, Cuma
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Macar basınından bomba iddia! Fenerbahçe Szalai için İngilizlerden 25 milyon Euro istedi

Macar basınından bomba Szalai iddiası! Macar gazetesi Blikk dün 'nin savunmadaki yıldızı 'nin 'ye transfer olabileceğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin 25 milyon Euroluk talebi kulübü tarafından kabul edilirse Attila Szalai'nin Macar futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Macar basınından bomba iddia! Fenerbahçe Szalai için İngilizlerden 25 milyon Euro istedi

Macar gazetesi Blikk dün 'nin savunmadaki yıldızı 'nin 'ye transfer olabileceğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin 25 milyon Euroluk talebi kulübü tarafından kabul edilirse Attila Szalai'nin Macar futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı ifade edildi.

Şu an en pahalı oyuncuları 20 milyon Euro'ya transfer yapan . Fenerbahçe'ye gelir gelmez hemen uyum sağlayan Szalai, Süper Lig'in en iyi stoperleri arasında gösteriliyor.

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