Macar basınından bomba iddia! Fenerbahçe Szalai için İngilizlerden 25 milyon Euro istedi

Macar gazetesi Blikk dün Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Attila Szalai'nin Leicester City'ye transfer olabileceğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin 25 milyon Euroluk talebi İngiliz kulübü tarafından kabul edilirse Attila Szalai'nin Macar futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı ifade edildi.