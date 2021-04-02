Macar basınından bomba iddia! Fenerbahçe Szalai için İngilizlerden 25 milyon Euro istedi
Macar basınından bomba Szalai iddiası! Macar gazetesi Blikk dün Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Attila Szalai'nin Leicester City'ye transfer olabileceğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin 25 milyon Euroluk talebi İngiliz kulübü tarafından kabul edilirse Attila Szalai'nin Macar futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı ifade edildi.
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Macar gazetesi Blikk dün Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Attila Szalai'nin Leicester City'ye transfer olabileceğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin 25 milyon Euroluk talebi İngiliz kulübü tarafından kabul edilirse Attila Szalai'nin Macar futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı ifade edildi.
Şu an en pahalı oyuncuları 20 milyon Euro'ya transfer yapan Szoboszlai. Fenerbahçe'ye gelir gelmez hemen uyum sağlayan Szalai, Süper Lig'in en iyi stoperleri arasında gösteriliyor.