Flaş gelişme: Roma'da Uğurcan Çakır sesleri yükseliyor

İtalyan basınında Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ın adı artık net bir şekilde zikredilmeye başlandı. İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio "İtalya'da pazarı büyük. Pek çok İtalyan takımı onu izliyor. Roma'nın da onu dikkatle takip ettiğini biliyorum. Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu kalevi Uğurcan Çakır olabilir" açıklamasını yaptı.

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