Ozan Kabak için İspanyol devi Real Madrid devrede! Bonservisi belli oldu
İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İngiliz basınında bonservisinin alınacağı yazılıp çizilen yıldız oyuncu için Real Madrid'de devrede. İşte detaylar...
Liverpool forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için flaş bir iddia ortaya atıldı.
CIES Futbol Gözlemevi, Liverpool'un devre arası transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bonservisini alabileceğini yazdı.
Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 25 ila 34 milyon sterlin arasında olduğu, ancak Kabak'ın satın alma opsiyonun ise 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.
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Liverpool'un bu yaz milli futbolcuyu 18 milyon sterlin ödeyerek bonservisini alabilir.
Merseyside ekibi ile 7 maça çıkan ve 2 kez de maçın en iyi oyuncusu seçilen Ozan Kabak için İspanyol ekibi Real Madrid'de devreye girmişti.
Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.