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Ozan Kabak için İspanyol devi Real Madrid devrede! Bonservisi belli oldu

'in dev kulübü 'da forma giyen milli futbolcumuz , performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. basınında bonservisinin alınacağı yazılıp çizilen yıldız oyuncu için 'de devrede. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Ozan Kabak için İspanyol devi Real Madrid devrede! Bonservisi belli oldu

forması giyen Milli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

CIES Futbol Gözlemevi, Liverpool'un devre arası transfer döneminde ekiplerinden 'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bonservisini alabileceğini yazdı.

Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 25 ila 34 milyon sterlin arasında olduğu, ancak Kabak'ın satın alma opsiyonun ise 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Liverpool'un bu yaz milli futbolcuyu 18 milyon sterlin ödeyerek bonservisini alabilir.

Merseyside ekibi ile 7 maça çıkan ve 2 kez de maçın en iyi oyuncusu seçilen Ozan Kabak için ekibi 'de devreye girmişti.

Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

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