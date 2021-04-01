Son dakika haberleri... Mesut Özil'e saldırının cezası belli oldu! Çete üyelerine 100 yıl hapis

2019 yılının Nisan ayından 2020 Temmuz ayına kadar birçok suça karıştılar. O dönem Arsenal forması giyen Mesut Özil ve Kolesinac'ı soymaya çalışmışlardı. Sead Kolesinac ile Mesut Özil'in lüks saatlerini çalmaya çalışan soyguncular emellerine ulaşamamıştı. Kolesinac'ı bıçakla tehdit eden soyguncular, daha sonra kaçmak zorunda kalmışlardı.

Olay sırasında Mesut Özil'in yanında eşi Amine Gülşe de vardı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, son dakika haberinin detaylarını canlı yayında aktardı. Mesut Özil'e saldırıya 100 yıl hapis cezası verildiğini aktaran Düven, 8 kişilik çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildiğini ifade etti.

A Haber ekranlarında aktarılan son dakika bilgisine göre Mesut Özil'e saldıran 8 kişilik çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi.