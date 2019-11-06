06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.11.2019

İngiliz polisi Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a yapılan saldırının yeni görüntülerini paylaştı

İngiliz polisi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının yeni görüntülerini paylaştı. Öte yandan bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jordan Northover da suçunu itiraf etti.

Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti.

Mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İngiliz polisi Mesut Özil'e yapılan saldırının yeni görüntülerini paylaştı
İngiliz polisi Mesut Özil'e yapılan saldırının yeni görüntülerini paylaştı
Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız
Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü
CHP ve CHP'nin sahip çıktığı teröristler...
CHP ve CHP'nin sahip çıktığı teröristler...
İstanbul’da siber polisinden tarihi operasyon
İstanbul’da siber polisinden tarihi operasyon
Modern İpek Yolu için tarihi gün
Modern İpek Yolu için tarihi gün
Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Başkan Erdoğan: Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek
Başkan Erdoğan: Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek
Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu
Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu
Daha Fazla Video Göster