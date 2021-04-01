Galatasaray'da iç transfer operasyonu: Marcao, Luyindama, Emre Akbaba ve Arda Turan ile nikah tazeleniyor

Galatasaray'da yönetim seçim öncesi özellikle iç transferde yoğun bir mesai yapıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce Marcao ve Luyinmada'nın sözleşmelerini 2024 haziranına kadar uzatmak için el sıkışmıştı. Galatasaray yönetimi bununla da kalmadı. 4 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak olan Arda Turan ile de bu 4 maç beklenmeden sözleşme imzalanacak. Arda Turan bu sezon beklentilerin üzerinde bir performans sergilemişti. Emre Akbaba'nın istediği rakamla yönetimin teklifi arasında 400 bin Euro fark vardı. Ancak karşılıklı fedakarlıkla makas daraltılıp yıldız oyuncu ile imzalar atılacak.



FERNANDES İÇİN YOĞUN MESAİ

Galatasaray, Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak istiyor ancak Benfica'nın zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği öğrenildi. Temaslar devam ediyor.

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