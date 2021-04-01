01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Almanya'ya 35 maç sonra büyük şok! Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup oldu

Almanya'ya 35 maç sonra büyük şok! Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup oldu

35 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 3. maçında hezimete uğradı. Almanya'ya sahasında 'ya 2-1 mağlup etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Almanya'ya 35 maç sonra büyük şok! Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 3. maçında Almanya sahasında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Konuk ekip 45. dakikada Goran Pandev'in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamlandı.

Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Kuzey Makedonya 85. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6'ya çıkardı.

Evinde mağlup olan Almanya ise 6 puanda kaldı.

Almanya bu sonucun ardından 2001 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasını kaybetti.

Almanlar 35 maçtır yenilmiyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA