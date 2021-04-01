Fiorentina'da hedef Sinyor Fatih Terim! İtalyan devi onun peşinde
Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! İtalyan ekibi Fiorentina’nın milyarder başkanı Commisso, taraftarın hala unutamadığı Fatih Terim’i 21 yıl sonra takımın başına getirmek için harekete geçti.
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Galatasaray'da Fatih Terim cephesinde önemli gelişmeler oluyor. Serie A kulüplerinden Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. İtalyan basını kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Terim'i takımın başında görmek istediğini ifade ediyor.
OLUMSUZ BİR GERİ DÖNÜŞ YOK
Fatih Terim'in de, bu ilgiye olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da belirtilirken, Başkan Commisso'nun önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.
OPSİYONU TERİM HALLEDECEK
Terim'in Galatasaray ile opsiyonlu sözleşmesinin devam ettiğini de haberde yer aldı. 67 yaşındaki teknik adamın bu opsiyon meselesini Galatasaray ile kendisinin çözmesi bekleniyor.
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