Fiorentina'da hedef Sinyor Fatih Terim! İtalyan devi onun peşinde







TERİM'İN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ

Mor Menekşeler'in önümüzdeki süreçte ne kadar ısrarcı olacağı ve Terim'in nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak konusu. Ancak önümüzdeki 30-45 günlük süre oldukça kritik görünüyor.

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