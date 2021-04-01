01 Nisan 2021, Perşembe
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Fiorentina'da hedef Sinyor Fatih Terim! İtalyan devi onun peşinde

'le ilgili bomba iddia! ekibi ’nın milyarder başkanı Commisso, taraftarın hala unutamadığı Fatih Terim’i 21 yıl sonra takımın başına getirmek için harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Fiorentina'da hedef Sinyor Fatih Terim! İtalyan devi onun peşinde
Galatasaray'da cephesinde önemli gelişmeler oluyor. kulüplerinden , 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. basını kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Terim'i takımın başında görmek istediğini ifade ediyor.



OLUMSUZ BİR GERİ DÖNÜŞ YOK
Fatih Terim'in de, bu ilgiye olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da belirtilirken, Başkan Commisso'nun önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.



OPSİYONU TERİM HALLEDECEK
Terim'in ile opsiyonlu sözleşmesinin devam ettiğini de haberde yer aldı. 67 yaşındaki teknik adamın bu opsiyon meselesini Galatasaray ile kendisinin çözmesi bekleniyor.




TERİM'İN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ
Mor Menekşeler'in önümüzdeki süreçte ne kadar ısrarcı olacağı ve Terim'in nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak konusu. Ancak önümüzdeki 30-45 günlük süre oldukça kritik görünüyor.

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