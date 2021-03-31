31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika | Süper Lig'de 32. hafta hakemleri belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan, Hatayspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Denizlispor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Son dakika | Süper Lig'de 32. hafta hakemleri belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan, Hatayspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Denizlispor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

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