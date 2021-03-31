31 Mart 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'a kötü haber! Aboubakar'da sakatlık şüphesi

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yıldız golcüsü , sakatlığı nedeniyle maçında oynamayabilir. Kamerun milli takımının Ruanda ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan golcü oyuncunun durumu İstanbul'da yapılacak kontrolleri sonrası netlik kazanacak.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Beşiktaş'a kötü haber! Aboubakar'da sakatlık şüphesi

Milli takım kampı için ülkesine giden 28 yaşındaki futbolcu, Kamerun-Ruanda maçında sakatlık yaşadı.

Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden Aboubakar'ın son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Golcü oyunucu, sakatlığının ciddi olması durumunda siyah beyazlıların Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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