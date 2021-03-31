31 Mart 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Trabzonspor transfer için gözünü Milli Takıma çevirdi: Listede Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var

Trabzonspor transfer için gözünü Milli Takıma çevirdi: Listede Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var

'da transfer harekatı! Trabzonspor’da ligin sonlanmasına uzun bir maraton olmasına rağmen teknik direktör , transfer çalışmalarını scout ekibiyle birlikte yürütüyor. Yapılan tüm görüşmelerde aktif rol alan Avcı, günün bir bölümünü futbolcu izleme komitesiyle birlikte analizler yaparak geçiriyor. Avcı’nın son hedefleri ise milli takımda forma giyen , ve oldu. Enis Destan için ile temaslar başlarken Ege ekibinin 5 milyon TL’lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Trabzonspor transfer için gözünü Milli Takıma çevirdi: Listede Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var

Trabzonspor'da ligin sonlanmasına uzun bir maraton olmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çal��şmalarını scout ekibiyle birlikte yürütüyor. Yapılan tüm görüşmelerde aktif rol alan Avcı, günün bir bölümünü futbolcu izleme komitesiyle birlikte analizler yaparak geçiriyor. Avcı'nın son hedefleri ise milli takımda forma giyen Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman oldu. Enis Destan için Altınordu ile temaslar başlarken Ege ekibinin 5 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

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