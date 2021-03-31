Trabzonspor'da ligin sonlanmasına uzun bir maraton olmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çal��şmalarını scout ekibiyle birlikte yürütüyor. Yapılan tüm görüşmelerde aktif rol alan Avcı, günün bir bölümünü futbolcu izleme komitesiyle birlikte analizler yaparak geçiriyor. Avcı'nın son hedefleri ise milli takımda forma giyen Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman oldu. Enis Destan için Altınordu ile temaslar başlarken Ege ekibinin 5 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

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