31 Mart 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Alex Teixeira Galatasaray'a önerildi: 119 maçta 90 gole doğrudan katkı yaptı

Alex Teixeira Galatasaray'a önerildi: 119 maçta 90 gole doğrudan katkı yaptı

'da flaş transfer gelişmesi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Ocak ayında kulübü ile yollarını ayıran , Sarı-Kırmızılılar’a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Alex Teixeira Galatasaray'a önerildi: 119 maçta 90 gole doğrudan katkı yaptı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren 'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

Ocak ayında kulübü ile yollarını ayıran , Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

YÜKSEK MAAŞI SIKINTI OLABİLİR
31 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı verecek. , ve forvette oynayabilen Alex Teixeira'nın yüksek maaş beklentisinin sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor.

119 MAÇTA 90 GOLE KATKI YAPTI
2016 yılında 50 milyon Euro'ya 'dan Jiangsu'ya transfer olan yıldız futbolcu, Çin'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı.

ARAPLAR PEŞİNDE
Ocak ayından bu yana boşta olan Teixeira'ya kulüplerinin yoığun ilgisi var. Ancak Brezilyalı futbolcu, 'yı istiyor.

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