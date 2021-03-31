Alex Teixeira Galatasaray'a önerildi: 119 maçta 90 gole doğrudan katkı yaptı
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Ocak ayında Çin kulübü Jiangsu ile yollarını ayıran Alex Teixeira, Sarı-Kırmızılılar’a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Ocak ayında Çin kulübü Jiangsu ile yollarını ayıran Alex Teixeira, Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.
YÜKSEK MAAŞI SIKINTI OLABİLİR
31 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek. 10 numara, sol kanat ve forvette oynayabilen Alex Teixeira'nın yüksek maaş beklentisinin sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor.
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119 MAÇTA 90 GOLE KATKI YAPTI
119 MAÇTA 90 GOLE KATKI YAPTI
2016 yılında 50 milyon Euro'ya Shakhtar'dan Jiangsu'ya transfer olan yıldız futbolcu, Çin'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı.