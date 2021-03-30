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Sergio Agüero'dan flaş karar! Manchester City hikayesi sona eriyor

Son dakika haberi... ekiplerinden , Arjantinli yıldız oyuncusu Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Sergio Agüero'dan flaş karar! Manchester City hikayesi sona eriyor

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011'den bu yana Manchester City'de forma giyen 32 yaşındaki Agüero'nun sezon sonunda dolacak sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek, takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Agüero'nun yanı sıra eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın heykellerinin, düzenlenecek törenle Etihad Stadı'nda sergileneceği de ifade edildi.

Manchester City formasıyla 3 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazanan Sergio Agüero, 384 karşılaşmada 257 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.

Bu sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta 3 gol atan Agüero'nun, Barcelona'ya transfer olacağı yönünde son dönemde iddialar ortaya atılmıştı.

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