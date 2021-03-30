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Eskişehirspor'da koronavirüs şoku! 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi.... Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Eskişehirspor'da koronavirüs şoku! 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Siyah-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'da futbolcular, teknik heyet ve idari personel kentteki bir özel hastanede Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Öte yandan Eskişehir temsilcisinde geçen hafta yapılan Kovid-19 testinde de 6 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ile 1 destek ekibi personelinin sonuçları pozitif çıkmıştı.

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