30 Mart 2021, Salı
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Norveç maçında Ozan Tufan'ı iki İngiliz kulübü izledi

Bir süredir kulüplerinin takibinde olan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ozan’ın 2 gol atarak yıldızlaştığı ve ’nin 3-0 kazandığı maçında 2 İngiliz kulübünün izlediği ve kendisine tam puan verdiği ortaya çıktı.

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Norveç maçında Ozan Tufan'ı iki İngiliz kulübü izledi

Bir süredir kulüplerinin takibinde olan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ozan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı ve 'nin 3-0 kazandığı maçında 2 İngiliz kulübünün izlediği ve kendisine tam puan verdiği ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR


Her iki kulübün de Ozan'ı bir süredir takip ettiği biliniyordu. 'nin Ozan'ı çok istediği belirtilirken, İngiliz medyası "Çağlar ile Ozan yakında Leicester City'de birlikte oynayabilir" diye yazdı.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Ozan Tufan'ın özellikle milli maçlar oynadıkça başarılı performansıyla değeri katlanıyor. Ozan Tufan, 'de de başarılı olursa muhtemel satışta 'nin kasası dolabilir.

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