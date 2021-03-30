Norveç maçında Ozan Tufan'ı iki İngiliz kulübü izledi
Bir süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olan Ozan Tufan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ozan’ın 2 gol atarak yıldızlaştığı ve Türkiye’nin 3-0 kazandığı Norveç maçında 2 İngiliz kulübünün izlediği ve kendisine tam puan verdiği ortaya çıktı.
Bir süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olan Ozan Tufan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Her iki kulübün de Ozan'ı bir süredir takip ettiği biliniyordu. Leicester City'nin Ozan'ı çok istediği belirtilirken, İngiliz medyası "Çağlar ile Ozan yakında Leicester City'de birlikte oynayabilir" diye yazdı.
FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Ozan Tufan'ın özellikle milli maçlar oynadıkça başarılı performansıyla değeri katlanıyor. Ozan Tufan, EURO 2020'de de başarılı olursa muhtemel satışta Fenerbahçe'nin kasası dolabilir.