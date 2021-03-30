Son karar seyircisiz

A Milli Takımımız'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşılaşacağı maç öncesinde TFF, sadece bu karşılaşmaya özel olarak stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar futbolseverin tribünlere alınacağını belirtmişti. Hatta dün öğlen saatlerinde yaklaşık 11 bin civarında bilet internetten satılmıştı. Ancak daha sonra TFF Sağlık Kurulu'nun yeni bir değerlendirme yaptığı ve bunun risk oluşturacağı görüşünde birleşilerek, mücadelenin tıpkı Hollanda karşılaşmasında olduğu gibi seyircisiz oynanmasına karar verildi.