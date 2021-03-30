Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?
Türkiye-Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası Eleme maçlarına iyi başlayan millilerimiz, bu akşam grubun zayıf takımı Letonya'yı ağırlayacak. Saat 21:45'te başlayacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise araştırılmaya devam ediyor. İşte, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?
Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası Elemelerinde, Letonya'yı konuk edecek milli takımımızın maçının hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Şenol Güneş ve öğrencilerinin göstereceği merak edilirken, karşılaşmanın şifreli mi, şifresiz mi olacağı sorgulanıyor. İşte, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Türkiye - Letonya muhtemel 11'ler:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Letonya: Ozols, Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Zjuzins, Tobers, Kamess, İkaunieks, Ciganiks, Uldrisis
Son karar seyircisiz
A Milli Takımımız'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşılaşacağı maç öncesinde TFF, sadece bu karşılaşmaya özel olarak stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar futbolseverin tribünlere alınacağını belirtmişti. Hatta dün öğlen saatlerinde yaklaşık 11 bin civarında bilet internetten satılmıştı. Ancak daha sonra TFF Sağlık Kurulu'nun yeni bir değerlendirme yaptığı ve bunun risk oluşturacağı görüşünde birleşilerek, mücadelenin tıpkı Hollanda karşılaşmasında olduğu gibi seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Dünya Kupası'na 5 aylık ara
Milliler, Letonya maçıyla birlikte 2022 Dünya Kupası grup elemelerinin ilk bölümünü tamamlayacak. Bundan sonra G Grubu'ndaki ikinci Milli mesaimiz, önümüzdeki Eylül ayında olacak.
Ay- Yıldızlılar, 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül'de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in öğrencileri mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.