Başkan Erdoğan A Milli Takımı yalnız bırakmadı!

Letonya karşılaşması için tribündeki yerini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.