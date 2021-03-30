Fenerbahçeli Ozan Tufan Liverpool yolcusu! İşte istenen bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ozan Tufan son dönemdeki performansıyla dünyanın dev kulüplerin ilgisini çekiyor.Talipleri her geçen gün artan Ozan için son olarak İngiltere'nin dev ekibi Liverpool devreye girdi. Ozan Tufan Liverpool'a transfer olacak mı? İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Norveç maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Ozan için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
İNGİLİZLER SIRADA
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan için İngiliz ekipleri sıraya girdi. Crystal Palace'ın yakın takibinde olan milli futbolcu için daha sonra Leicester City iddiaları gündeme gelmişti. Ozan için şimdi de dünya devi devreye girdi.
"İNGİLTERE PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM"
Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Ozan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var.
Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek.
Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig… Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuşmuştu.
LIVERPOOL DEVREDE
Başarılı performansıyla Crystal Palace ve Leicester City'nin transfer listesine giren Ozan Tufan için Liverpool'da devreye girdi.
The Sun'ın haberine göre Jürgen Klopp'un Ozan'ı izlemek için heyet gönderdiği yazıldı.
OZAN TUFAN CEP YAKACAK
Haberde Fenerbahçe Ozan Tufan için 13 milyon Sterlin (15 milyon Euro) istediğini yazdı. Ayrıca haberde Liverpool'un ilk kez Ozan için devreye girmediğini 5 yıl önce de milli futbolcuyu transfer etmek istedikleri iddia edildi.