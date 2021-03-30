Galatasaray'da Radamel Falcao ile yollar ayrılıyor! İşte Kolombiyalı yıldızın yeni takımı
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve sarı kırmızılı takımda oyuncular arasında en çok para kazanan isim olan Radamel Falcao hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını Falcao'nun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray'a rüya gibi bir başlangıç yapan ve binlerce kişinin önünde kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Radamel Falcao için yolun sonuna gelindi.
Kolombiyalı golcünün, sezonun sona ermesiyle beraber yeni takımına imzayı atacağı iddia edildi.
Futbol endüstrisi, koronavirüs nedeniyle büyük mali problemlerle karşılaşırken, Radamel Falcao'nun yıllık kazandığı 5 milyon euro da Cimbom'u önemli derecede sarsıyordu.
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2020-21 sezonu ara transfer döneminde de Galatasaray ile ayrılığı gündeme gelen Falcao'nun sakatlığı nedeniyle transferinin gerçekleşmediği ifade edilmişti.
Bununla beraber sarı kırmızılı kulübün yıldızının yeni durağı belli oldu.