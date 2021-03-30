Beşiktaş yönetimi Aboubakar için harekete geçti! Avrupa kulüpleri peşinde
Aboubakar'la ilgili flaş gelişme... Beşiktaş ile bu sezon harikalar yaratan Aboubakar'ın yükselen performansı kendisine talip olanları da artırdı. Fransa ve İngiliz takımlarının gündemine giren 28 yaşındaki golcü futbolcu için siyah-beyazlı yönetim sözleşme formülleri arayışına başladı. Porto'dan bonservissiz olarak alınan Kamerunlu santrforun 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken bu rakamın %80'i Beşiktaş'a kalacak.
Beşiktaş ile bu sezon harikalar yaratan Aboubakar'ın yükselen performansı kendisine talip olanları da artırdı. Fransa ve İngiliz takımlarının gündemine giren 28 yaşındaki golcü futbolcu için siyah-beyazlı yönetim sözleşme formülleri arayışına başladı. Porto'dan bonservissiz olarak alınan Kamerunlu santrforun 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken bu rakamın %80'i Beşiktaş'a kalacak.
İki maç sonra sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak olan Aboubakar için yönetimin düşünceleri geleceği dönük olarak işliyor. Siyah- Beyazlı yönetim uzun vadeli bir sözleşmenin peşinde.
YÖNETİMİN HESABI DEVLER LİGİ
Aboubakar'ın sözleşmesi 2 maç sonra otomatik olarak uzayacak. Yönetim, Aboubakar'dan gelecek parayı değil, onu Devler Ligi'nde kullanmayı düşünüyor.