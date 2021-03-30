Beşiktaş yönetimi Aboubakar için harekete geçti! Avrupa kulüpleri peşinde

Beşiktaş ile bu sezon harikalar yaratan Aboubakar'ın yükselen performansı kendisine talip olanları da artırdı. Fransa ve İngiliz takımlarının gündemine giren 28 yaşındaki golcü futbolcu için siyah-beyazlı yönetim sözleşme formülleri arayışına başladı. Porto'dan bonservissiz olarak alınan Kamerunlu santrforun 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken bu rakamın %80'i Beşiktaş'a kalacak.