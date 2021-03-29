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Yılmaz Vural yeniden Süper Lig'de! BB Erzurumspor ile anlaşma sağlandı

, ’dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı. Vural, mavi-beyazlıların, bu sezon ki 5. teknik direktörü oldu.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Yılmaz Vural yeniden Süper Lig'de! BB Erzurumspor ile anlaşma sağlandı

BB Erzurumspor'a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etti.

Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaşıldı.

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