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Milli takıma çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu

'nin tecrübeli oyuncusu , tarafından kadrosuna çağrıldı. Daveti kulüp binasında alan Alpaslan Öztürk'ün sevinci güvenlik kamerasına yansıdı. Alpaslan Öztürk havalara uçtuğu anlar sosyal medyada beğeni topladı.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Milli takıma çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu
Göztepe'nin resmi Twitter hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaşıldı. 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk'ün sevinci sosyal medyada beğeni topladı.

HAVALARA UÇTU

'nin tecrübeli oyuncusu , tarafından kadrosuna çağrıldı. Daveti kulüp binasında alan Alpaslan Öztürk'ün sevinci güvenlik kameralarına yansıdı.

Sevinçten adeta havalara uçan Alpaslan Öztürk'ün görüntüsü sosyal medyada ses getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ DUYURDU

Basın toplantısında milli takımı değerlendiren Şenol Güneş, yeni oyuncuları da açıkladı.

Önemli açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı kadrosuna aldık." şeklinde konuştu.

Milli Takım daveti alan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu MİLLİ TAKIM DAVETİ ALAN ALPASLAN ÖZTÜRK SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

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