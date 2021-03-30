Buffon çok beğendi: Uğurcan Çakır için Roma da devrede!
Uğurcan Çakır transferinde flaş gelişme... Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon Avrupa'ya transfer olma ihtimali her geçen gün artıyor. Liverpool, Sevilla, Leipzig ve Inter gibi kulüplerin talip olduğu Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler var. İtalyan efsane Buffon'un da dikkatini çeken Uğurcan'a Roma da talip oldu. B. Dortmud'un de ilgilendiği gelen haberler arasında.
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Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon Avrupa'ya transfer olma ihtimali her geçen gün artıyor. Liverpool, Sevilla, Leipzig ve Inter gibi kulüplerin talip olduğu Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler var. İtalyan efsane Buffon'un da dikkatini çeken Uğurcan'a Roma da talip oldu. B. Dortmud'un de ilgilendiği gelen haberler arasında.