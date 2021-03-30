31 Mart 2021, Çarşamba
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Anadolu Efes Euroleague'de Play-Off'lara katılmayı garantiledi

'ndeki temsilcimiz , İspanya'da ile karşı karşıya geldi. 32. hafta mücadelesinde 108-83 kazanan Anadolu Efes, Euroleague'de Play-Off'lara katılmayı garantiledi.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Anadolu Efes Euroleague'de Play-Off'lara katılmayı garantiledi

'nin 32. haftasında , 'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti.

Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı.

Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi.

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