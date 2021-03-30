Anadolu Efes Euroleague'de Play-Off'lara katılmayı garantiledi
Basketbol THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Real Madrid ile karşı karşıya geldi. 32. hafta mücadelesinde 108-83 kazanan Anadolu Efes, Euroleague'de Play-Off'lara katılmayı garantiledi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı.
Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti.
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Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı.