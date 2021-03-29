29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı: Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı: Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

’un golcü ismi 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Testi pozitif çıkan Boupendza, ’in 32’nci haftasında oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL
Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı: Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

ile kampta olan 'un golcü ismi 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu'nda Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, 'in 32'nci haftasında oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Gabol Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza'nın yanı sıra Altay'ın tecrübeli orta sahası Andre Poko'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Milli takım kadrosu değişti! İşte yeni isimler... MİLLİ TAKIM KADROSU DEĞİŞTİ! İŞTE YENİ İSİMLER...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA