29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tarihi skor! Danimarka Moldova maç sonucu: 8-0

Son dakika | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tarihi skor! Danimarka Moldova maç sonucu: 8-0

Son dakika haberi...Danimarka, FIFA 'nde Moldova’yı 8-0 mağlup etti. Danimarka bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL
Son dakika | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tarihi skor! Danimarka Moldova maç sonucu: 8-0

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Danimarka sahasında Moldova ile karşılaştı. Ev sahibi takım 19. dakikada penaltıdan Kasper Dolberg, 21 ve 29. dakikada Mikkel Damsgaard, 35. dakikada Stryger Larsen ve 38. dakikada Mathias Jensen'in golleri ile ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. Danimarka, ikinci yarıda 48. dakikada Kasper Dolberg, 81. dakikada Robert Skov ve 89. dakikada da Marcus Ingvartsen'in attığı gollerle sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Danimarka bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA