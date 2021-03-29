Fenerbahçe'de hocalık için 4 aday 4 kriter! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu’nu getiren Fenerbahçe yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktörlük için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde dururken, tercihini 4 ana kritere göre belirleyecek.
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor.
KARİZMASINI HİSSETTİRECEK
Fenerbahçe'nin yeni hocası öncelikle kariyerli ve tecrübeli bir isim olacak. Bunun yanında futbolcular üzerinde ağırlığı olan bir karizmaya sahip olması isteniyor. Fenerli kurmayların belirlediği 3. kritere göre de medya ile iyi iletişim kurabilme becerisi olacak.
HÜCUM FUTBOLUNA DÖNÜLECEK
Son kriter ise teknik adamın futbol anlayışı olacak. Yönetim, kulübün genlerine uygun olarak hücum futbolu oynatacak, rakibe baskıyı her an hissettirecek bir futbol oynatacak hocanın peşinde. Sarı-Lacivertli yönetim, belirlediği bu 4 kriterde kesinlikle taviz vermeyecek.