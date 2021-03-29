29 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de hocalık için 4 aday 4 kriter! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

'de flaş gelişme... ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar ’nu getiren Fenerbahçe yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktörlük için , , ve isimleri üzerinde dururken, tercihini 4 ana kritere göre belirleyecek.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Fenerbahçe'de hocalık için 4 aday 4 kriter! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar 'nu getiren yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor.

Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktörlük için , , ve isimleri üzerinde dururken, tercihini 4 ana kritere göre belirleyecek.

KARİZMASINI HİSSETTİRECEK


Fenerbahçe'nin yeni hocası öncelikle kariyerli ve tecrübeli bir isim olacak. Bunun yanında futbolcular üzerinde ağırlığı olan bir karizmaya sahip olması isteniyor. Fenerli kurmayların belirlediği 3. kritere göre de medya ile iyi iletişim kurabilme becerisi olacak.

HÜCUM FUTBOLUNA DÖNÜLECEK


Son kriter ise teknik adamın futbol anlayışı olacak. Yönetim, kulübün genlerine uygun olarak hücum futbolu oynatacak, rakibe baskıyı her an hissettirecek bir futbol oynatacak hocanın peşinde. Sarı-Lacivertli yönetim, belirlediği bu 4 kriterde kesinlikle taviz vermeyecek.

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