Fenerbahçe'de hocalık için 4 aday 4 kriter! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü



Fenerbahçe'nin yeni hocası öncelikle kariyerli ve tecrübeli bir isim olacak. Bunun yanında futbolcular üzerinde ağırlığı olan bir karizmaya sahip olması isteniyor. Fenerli kurmayların belirlediği 3. kritere göre de medya ile iyi iletişim kurabilme becerisi olacak.