29 Mart 2021, Pazartesi
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Sakatlık sonrası gollerle dönen Falcao'ya 3 kulüp talip oldu

'da flaş Falcao gelişmesi... Sakatlık sonrası çok iyi bir geri dönüş yapan kıymete bindi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak o dönem teklif gelmediği için takımda kalan Kolombiyalı yıldıza üst üste attığı gollerin ardından 3 kulübün resmen talip olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Sakatlık sonrası gollerle dönen Falcao'ya 3 kulüp talip oldu

Sakatlık sonrası çok iyi bir geri dönüş yapan kıymete bindi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak o dönem teklif gelmediği için takımda kalan Kolombiyalı yıldıza üst üste attığı gollerin ardından 3 kulübün resmen talip olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK İSTEYEN RİVER PLATE


Gelen bilgilere göre 35 yaşındaki Falcao'yu en çok isteyen takım ... kulübünün yıldız futbolcuyu yeni sezon öncesi mutlaka transfer etmek istediği belirtiliyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
ABD'den iki kulübün de Falcao'nun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Tecrübeli yıldız kararını sezon sonu vereceği ifade ediliyor.

TERİM 'KALSIN' DİYOR
Daha önce Falcao'yu gözden çıkaran 'ın da fikri değişmiş durumda. Fatih yeni sezonda da yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor.

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