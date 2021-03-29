Dünya devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde: Sezon sonu teklif yağacak

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır son dönemdeki müthiş performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı. Başarılı eldiveni, Milli Takımımız'ın Norveç ile oynadığı maçta Liverpool, Leipzig ve Sevilla'nın yetkililerinin canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği öğrenildi. Uğurcan da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor.