29 Mart 2021, Pazartesi
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Dünya devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde: Sezon sonu teklif yağacak

'un başarılı kalecisi Çakır son dönemdeki müthiş performansıyla kulüplerinin ilgisini artırdı. Başarılı eldiveni, 'ın ile oynadığı maçta , ve 'nın yetkililerinin canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği öğrenildi. Uğurcan da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Dünya devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde: Sezon sonu teklif yağacak

'un başarılı kalecisi Çakır son dönemdeki müthiş performansıyla kulüplerinin ilgisini artırdı. Başarılı eldiveni, 'ın ile oynadığı maçta , ve 'nın yetkililerinin canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği öğrenildi. Uğurcan da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor.

PERFORMANSI SÜREKLİ ARTIYOR
Özellikle Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası yükselişe geçen Uğurcan, Milli Takım'ın da 1. kalecisi durumunda.

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