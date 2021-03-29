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Türkiye - Letonya maçı önce Covid-19 şoku! 3 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıktı

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Giriş: 29.03.2021 00:14
Güncelleme:29.03.2021 00:14
Ay-Yıldızlı takımda üç futbolcumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Hollanda ve Norveç'i yenerek 2022 Dünya Kupası Elemelerine müthiş bir başlangıç yapan Türkiye, salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda grubun 3. maçında Letonya ile karşılaşacak. Pazartesi günü bu maç için yapılacak olan Covid-19 test sonucunda bu 3 futbolcunun durumu netlik kazanacak. Öte yandan Hollanda maçı öncesinde de Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcumuz kampı terk etmişti. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da 3 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçın ardından İstanbul'a dönen ay-yıldızlı ekibe Covid-19 testi yapıldı. Semptomu olmayan 3 oyuncunu test sonucu pozitif çıktı.

Pazartesi, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuçlarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.

A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.

LETONYA MAÇI SEYİRCİLİ OYNANACAK

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak karşılaşma %15 kapasitede seyircili oynanacak. Karşılaşma Salı akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TFF, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.


TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?


A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.

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