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Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Flaş teklif ortaya çıktı

Spor Toto 'de geride kalan 2. sırada bulunan 'da flaş gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif aldı. O teklifin detayları belli oldu. Marcao Galatasaray'da kalacak mı?

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Flaş teklif ortaya çıktı

'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan 'da 'nun sözleşmesini yenileme süreci krize neden oldu.

Gelecek sezon 900 bin euro'ya oynayacak olan Brezilyalı oyuncuya yönetim, en fazla 1.25 milyon önermiş, menajeri ise 1.75 milyon euro'da diretmişti.

İki taraf anlaşamayınca Marcao'nun morali bozulmuş ve son haftalarda yaptığı hatalarla gündeme gelmişti. Hali hazırda eşiyle Dubai'de tatilde bulunan sambacının takımıyla görüştüğü iddia edilmişti.

İddialara göre; BAE takımı Marcao'ya yılda 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu yüzden Marcao'nun sözleşmesini yenilemek istemediği öğrenildi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve İtalya'yı gözüne kestiren Marcao, sezon başında 'nın kapısından dönmüştü.

Brezilyalı yıldızın, cazip teklif nedeniyle rotasını Al Ain'e de kırabileceği belirtiliyor.

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