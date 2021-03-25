En fazla kazanan sporcular belli oldu! Bakın zirvede kim var

Kimi futbol, kimi basketbol kimi de boksun en favori isimleriydi. Milyonlar, nefesini tuttu onları izledi. Dünyaca ünlü sporcular, yılda milyonlarca dolarları cebe indirdi. ABD'li ekonomi dergisi Forbes, 2020'de en çok kazanan sporcuları listeledi...