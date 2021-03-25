En fazla kazanan sporcular belli oldu! Bakın zirvede kim var
Spor dünyasında en fazla kazanan isim belli oldu. Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Tom Brady, Lionel Messi... Amerikan dergisi Forbes, dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Ücretler dudak uçuklattı! En çok parayı Roger Federer isimli tenisçi aldı. Listede Mesut Özil de vardı.
Kimi futbol, kimi basketbol kimi de boksun en favori isimleriydi. Milyonlar, nefesini tuttu onları izledi. Dünyaca ünlü sporcular, yılda milyonlarca dolarları cebe indirdi. ABD'li ekonomi dergisi Forbes, 2020'de en çok kazanan sporcuları listeledi...
1- Roger Federer:
İsviçreli tenisçi, yılda 6.3 milyon dolar kazanıyor. Toplam geliri ise 106.3 milyon dolar.
2- Ronaldo:
Juventus'ta forma giyen Ronaldo, yılda 60 milyon dolar kazanıyor. Maksimum kazancı, 105 milyon doların üzerinde.
3- Messi:
Barcelona'da top koşturan Messi, yılda 71 milyon Euro kazanıyor. Toplam serveti ise 104 milyon dolar.
4- Neymar:
Paris Saint Germain'in oyuncusu Brezilyalı futbolcu, yılda 70 milyon dolar alıyor. Kazancı, 95.5 milyon dolar.
5- LeBron James:
NBA'li basketbolcu, yılda 28.2 milyon doları cebe indiriyor. Serveti ise 88.2 milyon dolar!
10- Carson Wentz:
Yıllık kazancı 55.1 milyon dolar.
EFSANE SERVET
Amerikan futbolunun efsane oyuncusu Tom Brady, listeye 21. sıradan girdi. Ünlü model Gisele Bunchen ile evli olan Brady, yılda 33 milyon dolar kazanıyor. Serveti ise 45 milyon doların üzerinde...