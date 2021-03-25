25 Mart 2021, Perşembe
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En fazla kazanan sporcular belli oldu! Bakın zirvede kim var

Spor dünyasında en fazla kazanan isim belli oldu. Cristiano Ronaldo, , , ... Amerikan dergisi Forbes, dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Ücretler dudak uçuklattı! En çok parayı Roger Federer isimli tenisçi aldı. Listede de vardı.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021
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En fazla kazanan sporcular belli oldu! Bakın zirvede kim var

Kimi futbol, kimi basketbol kimi de boksun en favori isimleriydi. Milyonlar, nefesini tuttu onları izledi. Dünyaca ünlü sporcular, yılda milyonlarca dolarları cebe indirdi. ABD'li ekonomi dergisi Forbes, 2020'de en çok kazanan sporcuları listeledi...

1- :
İsviçreli tenisçi, yılda 6.3 milyon dolar kazanıyor. Toplam geliri ise 106.3 milyon dolar.

2- Ronaldo:
'ta forma giyen Ronaldo, yılda 60 milyon dolar kazanıyor. Maksimum kazancı, 105 milyon doların üzerinde.

3- Messi:
'da top koşturan Messi, yılda 71 milyon Euro kazanıyor. Toplam serveti ise 104 milyon dolar.

4- Neymar:
'in oyuncusu Brezilyalı futbolcu, yılda 70 milyon dolar alıyor. Kazancı, 95.5 milyon dolar.

5- :
NBA'li basketbolcu, yılda 28.2 milyon doları cebe indiriyor. Serveti ise 88.2 milyon dolar!

6- Stephen Curry:
NBA oyuncusu, yılda 30 milyon dolar kazanıyor. Toplam geliri 74.4 milyon dolar civarında...

7- Kevin Durant:
Yılda 28.9 milyon dolar kazanıyor. Serveti 63 milyon dolar.

8- Tiger Woods:
Yılda 2.3 milyon dolar kazanıyor.

9- Kirk Cousins:
Amerikan futbolu oyuncusu yılda 60.5 milyon dolar kazanıyor.

10- Carson Wentz:
Yıllık kazancı 55.1 milyon dolar.

EFSANE SERVET
Amerikan futbolunun efsane oyuncusu Tom Brady, listeye 21. sıradan girdi. Ünlü model Gisele Bunchen ile evli olan Brady, yılda 33 milyon dolar kazanıyor. Serveti ise 45 milyon doların üzerinde...

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