26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'adalet' göndermesi yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'adalet' göndermesi yaptı

Son dakika haberi... ’ndan 2 maç ceza alan Teknik Direktörü , sosyal medyadaki profil fotoğrafını adalet terazisi yaptı.

SPOR
Giriş Tarihi: 26.03.2021
ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'adalet' göndermesi yaptı
tarafından 2 maçlık men cezası alan Teknik Direktörü , sosyal medyadan aldığı cezaya gönderme yaptı.



Terim, profil fotoğrafını değiştirip, adalet terazisi yaparak, 2 maçlık men cezasına tepki gösterdi.




2 MAÇLIK CEZA ALDI
Fatih Terim, müsabakasında hakaretten dolayı PFDK'ya sevk edilirken, yardımcı antrenörü ile birlikte 2 maçlık ceza almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA