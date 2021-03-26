Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'adalet' göndermesi yaptı
Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 2 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadaki profil fotoğrafını adalet terazisi yaptı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Terim, Twitter profil fotoğrafını değiştirip, adalet terazisi yaparak, 2 maçlık men cezasına tepki gösterdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçlık men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan aldığı cezaya gönderme yaptı.
Terim, Twitter profil fotoğrafını değiştirip, adalet terazisi yaparak, 2 maçlık men cezasına tepki gösterdi.
2 MAÇLIK CEZA ALDI
Fatih Terim, Çaykur Rizespor müsabakasında hakaretten dolayı PFDK'ya sevk edilirken, yardımcı antrenörü Ümit Davala ile birlikte 2 maçlık ceza almıştı.