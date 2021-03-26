26 Mart 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları artıyor

Son dakika haberi... Toplam 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları artıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." denildi.

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